Låten för grov för Eurovision – så gör Lettland för att rädda sig kvar i tävlingen

I helgen hölls Lettlands uttagning till Eurovision och vinnarlåten ”Eat your salad” är en rakt igenom intensiv sexanspelning, delvis så grov att den aldrig skulle tillåtas på Eurovision-scenen.

Det är en porrlåt förklädd till nån slags gröna vågen-sång om att sleva klimatsmart för att kydda miljön.

Första textraderna är extremt grova, så läs inte vidare om ni är känsliga:

Instead of meat I eat veggies and pussy

I like them both fresh, like them both juicy

Citi Zeni öppnar alltså med att säga att han istället för kött äter grönsaker och f’**ta, och att han gillar dem färska och saftiga.

Och det fortsätter, exempelvis med:

forget the hot dogs, what

Because my sausage is bigger

Det vill säga en uppmaning att glömma varmkorv med bröd, för hans salami är större. Typ.

Här är originalversionen av låten:

Men att det här är för grovt för att framföra i familjevänliga Eurovision har Citi Zen fått inse.

Så i den lettiska uttagningen har man gradvis tonat ner det. Åtminstone verbalt. I deltävlingen nöjde sig Citi Zen med att skriva ut ordet i den första meningen på led-skärmarna.

Foto: Youtube

Och delvis maskera det med en kissekatt, men utan att någon kunde missförstå innebörden.

Och till finalen tog man bort också det och lät istället sångaren i Citi Zen dra tummen längs med munnen i en rätt grov gest som tydligt visade vad det var han anspelade på.

Foto: Youtube

Vi får se hur de gör det hela i Eurovision. Min gissning är att de kommer köra helt på spåret att låten handlar om att vara klimatsmart och inte alls har något med sex att göra…