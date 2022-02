Medinas tysta Ukraina-protest på scenen

Foto: Annika Berglund / SVT

Jag frågade Sami Rekik och Ali Jammali om deras orangea band på scenen och om de hade nån särskild innebörd. Först svarade de lite undvikande och sa att det kan stå för kärlek och lite allt möjligt, men att:

– Vi är inte säkra på att det kommer se ut så här på lördag, för det här var första gången.

Men när jag tog upp denorangea revolutionen i Ukraina 2004-2005 och att just orange är den färg som man i Ukraina har använt som protestfärg mot Ryssland och för demokrati skrattade Sami:

– Vi visste inte att du var så insatt att du skulle se det.

Foto: Annika Berglund / SVT

De har blivit tillsagda att inte prata för mycket om världssituationen utan fokusera på tävlingen, men valde under repet att ändå ha de orange-färgade symbolerna.

– Det är därför vi får se om det dyker upp på lördag, men om nån fotar och filmar det nu så har vi det i alla fall. De har sagt till oss att inte prata för mycket under de här dagarna, men vi känner ju. Och om man kan visa på nåt annat sätt, on the low, så gör man det, säger Sami Rekik.

– Det är verkligen svårt att pressa undan det som händer just nu, men du ska veta att vi finns där i tankar och hjärta, säger Ali Jammali.

Sami Rekik fortsätter:

– Vi tänkte inte att du skulle tänka så, men att om en bild florerar så kanske folk kommer skriva och säga och känna. Så får det vara vad det är.