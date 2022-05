Ukrainas vädjan från scenen: Hjälp Mariupol nu på en gång!

Kalush Orchestras frontman Oleh Psiuk är han i den rosa mössan som rappar. Det är han som skrivit Stefania som en hyllning till sin mamma.

Killen som sjunger refrängen heter Tymofii Muzychuk, medan flöjtspelaren är Ihor Didenchuk som också är med i Go_A som tävlade för Ukraina förra året med låten Shum.

De får rejält med stöd och applåder i arenan. Det här är en låt som verkligen framkallar starka känslor.

Och Olehs vädjan på slutet är en kupp. Alla rep och även i semifinalen har han sagt: ”Tack för att ni stöttar Ukraina”. Nu är han ännu mer desperat och tydlig i sitt budskap:

– Help Ukraine, Mariupol, help Ukraine right now!

– Hjälp Ukraina, Mariopol, hjälp Ukraina nu på en gång!

