Uppgifter: Eurovision-medarbetare dödshotade – EBU fördömer men tar inte på sig det egna ansvaret

I år har första repen varit helt stängda för pressen och det enda som kommit ut är rätt värdelösa Tiktok-videor där man får se några få sekunder från scenen. Rent bedrövligt av en organisation som EBU som ska stå för yttrandefrihet och fri press.

Det har lett till en hel del ryktesspridning på nätet kring vad som faktiskt hänt under repen, efter att vissa artister uttryckt missnöje med det scentekniska. Också så klart på grund av fiaskot med den kinetiska solen som helt havererat och nu inte kommer att kunna användas under några länders framträdanden.

Men tydligen har det här också lett till att fans har uttryckt grovt hat och till och med hot mot personer som arbetar med Eurovision och även sökt upp deras privata konton i sociala medier.

Enligt uppgifter på Eurovision-forum har det även förekommit dödshot riktade mot enskilda personer inom Eurovision-produktionen.

Det har fått EBU att idag går ut med ett skarpt uttalande där de fördömer alla typer av hat och hot.

In the spirit of the Eurovision Song Contest we’d like to remind our followers of the values of the competition and to respect others online. pic.twitter.com/jCePYa30Wc

