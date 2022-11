Sista galna ryktena inför Mello 2023 Kanske: Tareq Taylor, Jon Henrik Fjällgren, ”Loreen-dödaren”, Eric Saade, Cazzi Opeia – Men inte: Carola, Amadeus, Cissi Wallin

I år har jag inte varit ensam i jagandet efter artister, världens bästa Stina Dahlgren har också grävt, ringt, spanat, frågat, frågat igen, ringt, ringt, ringt och tillsammans har vi alltså fått loss namn som Loreen, Marcus & Martinus och Nordman.

Ni som regelbundet läser Aftonbladet vet också att Sveriges mäktigaste på TikTok, Emil Henrohn, ska tävla, precis som Wiktoria Johansson, Panetoz och Mariette samt Ewa Roos och Eva Rydberg.

Men fyra akter återstår och visst har jag och Stina hört en hel del rykten, spekulationer och snack i kulisserna även i år.

Här listar vi några av namnen som vi hört ryktas om, men inte lyckats få bekräftade, eller som helt enkelt tackat nej, eller fått nej från Melodifestivalens redaktion.

Tareq Taylor

Efter succén i Masked singer fick han en fråga om han skulle kunna göra som Anders Bagge och hoppa på Mello och Tareq sa absolut. Det fick flera skivbolag och låtskrivare att söka kontakt med honom. Enligt vad Aftonbladet erfar skickades det in minst en låt till Mello, en countrylåt, som dock fick nej. Trots detta säger en källa Aftonbladet varit i kontakt med:

– Jo, han ska nog vara med.

En annan person, med god insyn i Mello-redaktionens arbete säger:

– SVT skulle aldrig tacka nej till honom.

Men vi har inte lyckats få dessa uppgifter bekräftade och Tareq Taylor står därför kvar på kanske-listan.

Eric Saade

Enligt uppgifter till Aftonbladet ville Melodifestivalens tävlingsgeneral Karin Gunnarsson ha med honom redan förra året igen. Och om man tittar på startfältet så är det många kvinnliga artister, men kanske saknas en stark popkille. Vem passar då bättre än Saade?

Eric Saade Foto: Björn Lindahl

”Ten-killen”

Skivbolaget Ten är en framgångssaga i Melodifestivalen med artister som Benjamin Ingrosso, Felix Sandman och Bishara. Inte minst av skivbolagspolitiska skäl borde de ha med en artist i årets tävling. Om de skulle vilja. Enligt rykten har de skickat in en ung popkille, men vi har inte lyckats snoka reda på namnet. Och kanske är det bara en dimridå för någon som Felix Sandman, Omar Rudberg eller Oscar Enestad. Eller varför inte Danny Saucedo som nyligen signats till just Ten och vars senaste album floppat under hösten.

Cazzi Opeia

Efter succén i våras borde hon vara en given återvändare. Enligt flera källor ville hon gärna vara med igen och ska ha skickat in en stark låt. Men det är mycket tjejer med i tävlingen redan. Om det blev ett slutgiltigt ja eller nej från SVT är därför oklart.

Cazzi Opeia Foto: Robin Lorentz-Allard

Ja, det var alltså sex namn som skulle kunna vara bland de fyra platserna som återstår, enligt vad vi hört snackas om i kulisserna.