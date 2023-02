De var genrepspublikens favoriter

Melodifestivalklubbens publikundersökning sätter Loreen som solklar favorit i arenan efter genrepet ikväll. Totalt svarade 792 personer: Loreen – ”Tattoo” 312 röster 39,4% Smash into pieces – ”Six feet under” 161 röster 20,3% Emil Henrohn – ”Mera mera mera” 104 röster 13,1% Kiana – ”Where did you go?” 91 röster 11,5%...