Loreens Spotify-rekord: Så många ville lyssna på ”Tattoo”

Nu har Spotifysiffrorna kommit för spelningar i Sverige för söndagen och det är Mello i topp 3. 1. Loreen 2. Smash into pieces 3. Marcus & Martinus Faktum är att alla 28 låtar i Melodifestivalen tog sig in på Spotifys topp 200 under söndagen efter att låtarna släppts. Av semifinallåtarna...