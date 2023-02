Se upp Mello, norska Klara Hammarström-kopian lär bli farlig i Eurovision!

Klara Hammarström vann den norska uttagningen till Eurovision. Ja, det känns nästan så i alla fall. Kolla in Alessandra Mele och säg att låten Queen of the kings inte påminner en hel del om Run to the hills. https://www.youtube.com/watch?v=zt7U0-N1mlk Här Klaras framträdande från Mello förra året. https://www.youtube.com/watch?v=-EsxUJfcsWM Jag sprang på...